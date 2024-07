Voragine nell’asfalto in corso Maroncelli a Torino: modifiche viabili

TORINO – Dalle prime ore del mattino, a causa dell’improvvisa apertura di una profonda voragine all’incrocio tra via Ventimiglia e corso Maroncelli a Torino, è stata chiusa l’intera carreggiata nord in direzione piazza Bengasi per consentire i lavori di allestimento del cantiere necessario per il ripristino urgente della strada.

A preoccupare i vigili del fuoco la profondità della voragine, che potrebbe raggiungere i sette metri. Sul posto sono intervenute anche tre pattuglie della polizia locale per gestire i disagi sulla viabilità. L’area è stata transennata allo scopo di evitare ulteriori incidenti.

Nella zona si è registrato traffico intenso, dovuto anche al restringimento delle carreggiate su corso Unità d’Italia per il cantiere di Smat.

Le cause della voragine non sono al momento note e la viabilità del tratto interessato sarà ripristinata soltanto ad ultimazione dei lavori necessari. L’ipotesi è quella di una tubatura rotta.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese