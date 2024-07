Dopo l’aeroporto Torino-Caselle “Sandro Pertini”, ora ci sarà Milano Malpensa – “Silvio Berlusconi”

MILANO – I piemontesi che prenderanno l’aereo a Milano andranno all’Aeroporto internazionale “Milano Malpensa – Silvio Berlusconi”: questa la nuova dicitura dopo che l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha approvato l’ordinanza che voleva cambiare la denominazione dell’aeroporto lombardo.

Sul piatto dei possibili nomi a cui dedicare la struttura non c’era solo Berlusconi. Una delle proposte era Carla Fracci, suggerita dalla FP CGIL Enac. Il sindacato commenta così la notizia: “I personaggi o i fatti scelti dovrebbero rappresentare l’immagine del nostro Paese in una prospettiva edificante e non divisiva. La decisione di intitolare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, a nostro avviso, è una scelta profondamente lontana dagli scopi summenzionati. Decisamente è più valida e opportuna l’indicazione di FILT CGIL di intitolare l’aeroporto a Carla Fracci – considerata una delle più grandi ballerine del ventesimo secolo”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese