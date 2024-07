I cantieri dell’ospedale di Rivoli fanno cambiare i punti di accesso ai reparti: ecco da dove si entra da lunedì 15

RIVOLI – L’ingresso principale dell’ospedale di Rivoli sarà chiuso per un mese a partire da lunedì 15 luglio per consentire lo svolgimento dei lavori. L’ospedale comunica che si potrà entrare dall’ingresso che si trova al piano strada, sotto la rampa d’accesso esterna. Qui sono disponibili 5 blocchi ascensori e le scale per accedere ai piani superiori.

La portineria sarà spostata al primo piano presso gli sportelli degli ambulatori, direttamente accessibile dagli ascensori posti al piano strada. Il centro prelievi invece rimane dov’è.

Le modifiche dell’accessibilità sono dovute “all’intervento di riqualificazione, con la messa in opera di due cantieri, il primo per un intervento di adeguamento antisismico previsto dal PNRR e il secondo per la ristrutturazione della pavimentazione”.

