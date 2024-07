Incidente sulla Asti-Cuneo: motociclista in codice rosso, traffico rallentato

CUNEO – Un uomo è ricoverato in codice rosso a seguito di un incidente sulla A33 Asti-Cuneo. Intorno alle 12 di oggi il 60enne in sella alla moto si è scontrato con un’auto all’altezza di Roddi; l’impatto lo ha disarcionato dal mezzo facendolo cadere in strada.

La circolazione in tutto il tratto di strada è rallentata. Sul posto i vigili del fuoco di Alba, il 118 e i carabinieri.