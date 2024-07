La cuneese Elisa Balsamo costretta ad abbandonare il Giro d’Italia Donne

La cuneese Elisa Balsamo, ex campionessa del mondo, in forza alla Lidl Trek, ha abbandonato il Giro d’Italia Donne in cui era una delle favorite

La squadra ha comunicato che la Balsamo ha lasciato la corsa per un malessere, dovuto anche al grandissimo caldo

