La FIAT compie 125 anni, l’azienda che più di tutte ha impattato sulla storia d’Italia

TORINO – La Fiat compie 125 anni. Era l’11 luglio 1899 quando Emanuele Cacherano di Bricherasio e Cesare Goria Gatti, già fondatori dell’Automobile Club d’Italia, convinsero il conte Roberto Biscaretti di Ruffia, il marchese Alfonso Ferrero de Gubernatis Ventimiglia, il banchiere e industriale della seta Michele Ceriana Mayneri, l’avvocato Carlo Racca, il possidente Lodovico Scarfiotti, l’agente di cambio Luigi Damevino e l’industriale della cera Michele Lanza a creare una società di produzione di autoveicoli. All’ultimo momento entrò nell’affare anche il possidente Giovanni Agnelli.

La firma per la nascita della Fabbrica Italiana Automobili Torino venne apposta a Palazzo Bricherasio. Da quel momento in poi partì la storia dell’azienda che più di tutte ha impattato sulla storia di Torino e dell’Italia. In positivo e in negativo. Nel 1916 venne realizzato lo stabilimento del Lingotto, nel 1939 quello di Mirafiori. Su Wikipedia è ben riassunta la storia dell’azienda.

La storia di Fiat come azienda autonoma si esaurisce nel 2021, quando entra a far parte del Gruppo Stellantis, ma il marchio è ancora vivo.

