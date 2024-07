Secondo Gay.it c’è un B&B nel cuneese che non accetta di ospitare coppie omosessuali, ecco perché

CUNEO – Secondo un bed and breakfast del cuneese, affittare le proprie camere a coppie omosessuali può essere un problema per gli altri ospiti. Secondo quanto riportato dalla pagina Gay.it, che fa divulgazione sulla comunità LGBTQ+, la prenotazione di un ragazzo è stata rifiutata non appena il proprietario ha saputo che il futuro ospite avrebbe trascorso la vacanza con il proprio fidanzato.

“Per preservare la clientela, non accettano coppie omosessuali, perché potrebbero irritare gli altri clienti. Così ci hanno spiegato al telefono i titolari di un B&B di Busca, in provincia di Cuneo – si legge nel post di denuncia pubblicato su Instagram da Gay.it – Al telefono, alla nostra domanda se si rendessero conto dell’atteggiamento discriminatorio, ci hanno risposto che esistono altre strutture che ospitano coppie omosessuali.”

La pagina di informazione sui diritti della comunità LGBTQ+ riporta anche la replica del proprietario: “non vorremmo mai avere problemi con gli altri ospiti, potrebbero irritarsi. Questa è una struttura che ha più di 10 anni e io non voglio avere problemi”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese