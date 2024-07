TORINO – Gli Euphonia hanno vinto Pagella Non Solo Rock 2024. Venerdì 5 luglio presso sPAZIO211 open air, in via Francesco Cigna 211 di Torino, si è tenuta la Finale dello storico concorso musicale, organizzato dalla Città di Torino a partire dal 1990 e dedicato alle e ai giovani under 23 di Torino e Città Metropolitana.

A vincere sono quindi stati gli Euphonia, gruppo composto da Lorenzo Consoli (chitarra elettrica e synth), Jacopo Cattanea (chitarra elettrica e cori), Leonardo Belli (batteria), Miriam Ballerini (voce e tastiera), Laura Amerio (basso).

L’organizzazione ha tenuto a ringraziare tutte e tutti i partecipanti, oltre che al presentatore Narratore Urbano, ai giurati, a Korea Studio, a Lunasoft Video Produzioni, a tutto lo staff di sPAZIO211 ed ai locali BUNKER – OFF TOPIC – HIROSHIMA MON AMOUR.

L’onore e l’onere di chiudere la giornata di festa è stato affidato ad una band di spicco della scena underground, TROPEA che, con il loro live act esplosivo ed energico ha saputo coinvolgere il numeroso pubblico intervenuto.

La classifica 2024 di Pagella Non Solo Rock

1) EUPHONIA con voto 32,5/40 vincono il premio discografico composto da: registrazione, mix e master di 3 brani + Consulenza career development + Distribuzione digitale e promozione con etichetta discografica Reload Music via The Orchard/Sony + Premio speciale Nuovo IMAIE – tour di concerti nei principali live club italiani.

2) MARTINA RAVETTA con voto 31/40 vince il premio Videoclip musicale realizzato da Kunai Studio.

2) SUBLIMINAL con voto 31/40 vincono il premio Merchandise starter pack composto da 60 t-shirt, 500 adesivi, 20 shopper bag.

NB: pari-merito tra Martina Ravetta e Subliminal; la giuria all’unanimità ha ritenuto opportuno assegnare il premio merchandise ai Subliminal ed il premio videoclip a Martina Ravetta non basandosi su una media aritmetica ma sulla coerenza stilistica del premio in relazione al progetto artistico dei concorrenti.

3) F3FA voto 28,5/40

4) ANITA FERRARIS voto 26,5/40

Premio sezione FUORI CONCORSO per il vincitore STEFANO CASETTA registrazione di una live session audio-video presso Double Dominant Studio.

Premio speciale VOTO DEL PUBBLICO ANITA FERRARIS – 190 VOTI – esibizione in apertura di un artista di caratura nazionale o internazionale nel corso della stagione di concerti e festival torinesi 2024/2025.

Premio speciale VERTEBRE esibizione nel corso della stagione 2024/2025 di Vertebre di F3FA e SUBLIMINAL.

Premio speciale CONCERTI FUORISEDE esibizione nel corso della stagione 2024/2025 di Concerti Fuorisede di EDEN 4 ALL, MARTINA RAVETTA, SUBLIMINAL, EUPHONIA.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese