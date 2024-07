Albero di 20 metri cade su un’auto in corso Moncalieri a Torino

TORINO – Un’albero di gorsse dimensioni, alto circa 20 metri, è crollato su corso Moncalieri, quasi all’altezza della Gran Madre, centrando in pieno un’auto di passaggio. Fortunatamente nessuno dei due occupanti è rimasto ferito.

Il traffico in zona è stato bloccato perchè l’albero occupa entrambe le carreggiate. L’albero, che era sulla prima area della collina, è caduto intorno alle 18.30. Ora bisognerà rimuoverlo al più presto per permettere di ristabilire il traffico in una zona nevralgica del centro.

