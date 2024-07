Incidente mortale a Gozzano: centauro vittima dello scontro con un’auto

GOZZANO – Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5:30, un motociclista ha perso la vita in un brutto incidente stradale avvenuto sulla provinciale 46 a Gozzano.

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro a bordo della sua motocicletta si sarebbe scontrato con un’auto in corsa. La vittima, un uomo di 55 anni, ha perso la vita nell’impatto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvarlo.

Le indagini per stabilire le esatte dinamiche del sinistro sono adesso al vaglio dei carabinieri.

