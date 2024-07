L’albero di corso Moncalieri è caduto per eccessiva trazione delle radici

TORINO – L’albero caduto ieri sera in corso Moncalieri è crollato per eccessiva trazione delle radici. In pratica le piogge delle scorse settimane hanno tolto terra dalla base della pianta, che ra molto alta, oltre 20 metri. Il peso dell’albero, su una superficie parecchio scoscesa, è risultato eccessivo per le radici, che non sono riuscite a reggere e si sono strappate.

Questa mattina i tecnici del Verde pubblico hanno effettuato un sopralluogo, insieme ai professionisti che nell’agosto 2023 avevano eseguito le analisi di controllo fitostatico sugli alberi della scarpata, su incarico del Comune. Dagli accertamenti effettuati circa un anno fa la pianta non presentava problematiche particolari ed era stato iscritto alla classe “B”, ovvero con propensione al cedimento bassa.

L’albero è quindi collassato per “rottura dei cordoni radicali, mentre non è stata rilevata la presenza di marciumi, né di alterazioni del legno a livello del colletto”. L’albero era quindi sano.

Nei giorni scorsi a Torino, a causa delle forti piogge, sono cadute o sono state abbattute perchè pericolanti 52 piante.

