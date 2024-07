Sequestrati beni per 1,6 milioni di euro: coppia di Torino produceva falsi documenti di lavoro e permessi di soggiorno

TORINO – La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un’importante operazione di sequestro nei confronti di una coppia di coniugi attiva nel capoluogo piemontese.

Il Tribunale di Torino ha infatti ordinato il sequestro di 32 proprietà immobiliari, partecipazioni in due società, una ditta individuale e 10 conti finanziari, per un valore totale di circa 1,6 milioni di euro.

La coppia in questione riusciva ad ottenere benefici economici di varia natura senza averne diritto, spesso utilizzando false dichiarazioni per ricevere il reddito di cittadinanza, creare falsi attestati di lavoro dipendente per ottenere indennità di maternità o NASPI, e richiedere o rinnovare permessi di soggiorno per persone non autorizzate. I due sono stati accusati di crimini contro il patrimonio per circa un decennio.

Le indagini hanno coinvolto i due individui, i membri della loro famiglia e altre persone interessate, rivelando una notevole disponibilità di beni rispetto ai modesti redditi dichiarati negli ultimi sette anni, confermando così l’ipotesi che vivessero abitualmente grazie ai proventi delle loro attività illecite.

