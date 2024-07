Tortona, GdF scopre una società di droni che ha ottenuto indebitamente 1,3 milioni con il Fei: due arrestati

TORTONA – Gli agenti della Guardia di Finanza di Tortona hanno arrestato due individui accusati di frode ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, riciclaggio di denaro e comunicazioni sociali false.

Le indagini, coordinate dalla Procura Europea di Torino, hanno rivelato che una società operante nel settore della ricerca e sviluppo di droni per uso commerciale, apparentemente amministrata da un ex pilota di aerei, era in realtà gestita da un professionista di Tortona. Attraverso documentazione bancaria falsificata, bilanci alterati e fatture per operazioni inesistenti, la società avrebbe ottenuto oltre 1,3 milioni di euro in prestito, garantiti dal Fondo Europeo per gli Investimenti e concessi da una banca italiana. I fondi erano poi stati trasferiti su conti di altre società o personali. Gli indagati stavano inoltre per ricevere un altro prestito, sempre garantito dal Fei, del valore di 3 milioni di euro.

La GdF ha inoltre eseguito un provvedimento di sequestro conservativo di circa 1,3 milioni di euro e ha sequestrato diverse proprietà immobiliari, oltre a disponibilità finanziarie per 213mila euro e tutte le azioni della società.

