A Corio si è smarrita Giulietta, esemplare di gufo reale

TORINO – Da ieri sera sono in corso le ricerche di Giulietta, esemplare di gufo reale, che si è persa a Corio, in provincia di Torino. A lanciare l’appello sui social è il CANC, Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco.

Smarrito esemplare di gufo CORIO (TO) il 15/07/24 verso le 20.00 in zona case Canavera.

Giulietta è regolarmente denunciata, inanellata e indossa i geti.

La famiglia la sta cercando e attende notizie al numero 340 311 73 30.

