Aiutiamo affinché rimanga aperta l’unica libreria di Caselle: la proprietaria vuole cedere l’attività

CASELLE – Che su una città di 13.000 abitanti ci sia una sola libreria è abbastanza triste, ma ancora più triste è il fatto che Caselle potrebbe perdere anche quell’unica libreria. La proprietaria del Tempo Libro Education per motivi personali deve cedere l’attività, ma finora nessuno si è fatto avanti mostrando interesse e se per il 30 settembre non avrà trovato un acquirente dovrà chiudere i battenti definitivamente.

Nell’estremo tentativo la proprietaria ha pubblicato un appello su Facebook:

“CEDESI ATTIVITA’

Carissimi clienti, amici e lettori, vi informo che il 30 settembre chiuderò definitivamente la mia libreria.

Ho fatto questa scelta per motivi personali e familiari e con grande rammarico non ho ancora trovato nessuno che voglia rilevare questa mia attività. E’ un peccato, per me pensare a Caselle senza una libreria e per questo vi chiedo di far girare la voce per trovare qualcuno interessato a proseguire questa splendida avventura.

Per ora grazie.

Per info tel.377 7064629. 011-5502205

Vi terrò informati”