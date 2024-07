Lavori di ripristino pavimentazione della SS10 “Padana Inferiore” a San Giuliano Vecchio: chiusa dal 17 al 26 luglio

SAN GIULIANO VECCHIO – Al via il risanamento profondo della pavimentazione sulla statale 10 “Padana Inferiore” a San Giuliano Vecchio, in provincia di Alessandria. A causa della conformazione del tratto e del tipo di interventi in programma che consistono nel rifacimento della pavimentazione fino a una profondità di circa 55 centimetri non consentendo l’esecuzione in sicurezza dei lavori in presenza di traffico, la statale sarà chiusa al transito tra l’intersezione con la SP35 bis a Spinetta Marengo e l’intersezione con Strada Vicinale Gerola in località Cascina Gerola con traffico deviato in loco sul percorso alternativo.

La limitazione sarà attiva dalle 15:00 di mercoledì 17 luglio alle 20:00 di venerdì 26 luglio.

Durante i lavori il transito lungo il tratto sarà consentito ai residenti nel centro abitato di San Giuliano Vecchio, ai mezzi di soccorso e al servizio di trasporto pubblico locale con fermata all’interno del centro abitato. Inoltre, sarà consentito il transito per raggiungere le attività lavorative di San Giuliano. I residenti e coloro che intendono raggiungere le attività lavorative accederanno seguendo le istruzioni degli operatori a presidio del cantiere 24 ore su 24 usufruendo, se necessario, del servizio di navetta – anch’esso disponibile 24 ore su 24 – attivo per tutta la durata dei lavori.

Per la circolazione non in deroga i percorsi alternativi sono costituiti dalla SP35bis e SS211 passando per Pozzolo Formigaro e dalla SP35bis e SS211 con transito in A21 e A7.

Il programma dei lavori e le relative limitazioni sono stati condivisi durante il recente tavolo tecnico attivato presso la Prefettura di Alessandria.

