Murazzo, trattore si ribalta schiacciando il conducente: grave al Cto di Torino

MURAZZO – Un incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 16 luglio, ha causato il ferimento di un uomo, conducente di un trattore che si è ribaltato in un campo. Dopo che ha sfondato il guardrail il mezzo pesante ha schiacciato il conducente all’interno dell’abitacolo. L’uomo è stato estratto privo di sensi e trasportato in codice giallo all’ospedale Cto di Torino con l’elicottero del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso, mentre per la messa in sicurezza è stato necessario l’intervento dei carabinieri e della polizia municipale. Perché si tratta di un incidente sul lavoro è intervenuto anche un tecnico dello Spresal.

Immagine di repertorio

