“Cinema in Vigna” a Cocconato: secondo appuntamento nella suggestiva vigna storica della famiglia Bava

COCCONATO – Dopo il successo della prima serata di “Cinema in Vigna” lo scorso 6 luglio, la suggestiva vigna Bava di Tuffo a Cocconato (AT) si prepara ad ospitare il secondo appuntamento di questa affascinante rassegna estiva. L’evento, in programma per sabato 27 luglio, unisce la magia del cinema all’atmosfera unica di una delle storiche vigne della famiglia Bava, nel cuore del Monferrato astigiano, celebre per il Monferrato Nebbiolo DOC Serre di San Pietro.

Programma della serata

La serata del 27 luglio sarà dedicata alla proiezione del film “Un’ottima annata” (2006), diretto da Ridley Scott. La pellicola, interpretata da Russell Crowe, racconta la storia di Max Skinner, un uomo d’affari londinese che eredita un vigneto in Provenza. Questa commedia romantica esplora temi di rinascita e amore, ambientati in scenari mozzafiato che ben si sposano con la cornice della vigna.

Dettagli dell’evento e prenotazioni

Dove: Vigna Bava, frazione di Tuffo, Cocconato.

Quando: Sabato 27 luglio 2024, a partire dalle 19:30.

I partecipanti possono scegliere tra due opzioni per godersi la serata:

1. Ingresso a 10 € a persona, comprensivo di un drink Cocchi, un calice di vino Bava o un analcolico.

2. Ingresso a 25 € con cestino picnic, che include due drink. Il cestino picnic, preparato da Gastronomia Bordino, deve essere prenotato in anticipo ed è disponibile anche in versione vegetariana.

Prenotazione obbligatoria del cestino picnic, inviando un’email a benvenuti@bava.com o telefonando al numero 0141907083 entro il 24 luglio.

In caso di pioggia, l’evento si terrà nella cantina di Strada Monferrato a Cocconato.

