Ministero imporrà prescrizioni alla Fondazione Crt: rischio commissariamento in agguato

TORINO – Secondo quanto riportato da La Stampa oggi, il Ministero dell’Economia e della Finanza sta per imporre alla Fondazione Crt una serie di prescrizioni riguardanti la governance, lo statuto e la verifica delle incompatibilità. Queste misure sono considerate cruciali per evitare il commissariamento, una mossa estrema che potrebbe essere attuata se le prescrizioni non verranno rispettate.

La Fondazione Crt sta già da settimane elaborando un percorso di “self cleaning”, mirato proprio a intervenire su questi fronti criticati. La presidente Anna Poggi ha recentemente incontrato il Ministero il 2 luglio per discutere delle questioni in corso.

Gli ispettori mandati dal ministro Giancarlo Giorgetti hanno completato le loro indagini e hanno consegnato una prima relazione, che rappresenterà la base per le decisioni future del Ministero in merito alla Fondazione Crt.

