Ritrovato il 61enne Gianpiero Balbo scomparso da Pezzana da domenica

PEZZANA – È stato ritrovato Gianpiero Balbo, 61enne di Pezzana che nella mattinata di domenica si è allontanato da casa facendo poi perdere le proprie tracce. L’uomo si trovava a Pizzarosto in un casolare della campagna pavese. Per cinque giorni è rimasto fuori casa, ma non si sa cosa ha fatto nel frattempo, ma comunque le sue condizioni sono buone.

Alla ricerca hanno partecipato i Vigili del Fuoco di Vercelli, Trino e Santhià. A supporto c’era anche un elicottero Drago 141 del Nucleo Elicotteri di Varese, oltre al gruppo cinofilo dei Vigili del Fuoco di Volpiano. Con loro anche il Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto), l’Unità di Comando Locale, Protezione Civile e i carabinieri, che hanno setacciato le campagne e i corsi d’acqua intorno all’abitazione dell’uomo a Pezzana.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese