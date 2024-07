Torino, 68enne trovato morto in casa dai vicini: il decesso risale alla settimana scorsa

TORINO – Da diverso tempo i vicini di casa di un 68enne che abitava in via Boccardo 46 nel quartiere Borgo Vittoria a Torino non lo vedevano uscire di casa, ma si sono decisi a chiamare i vigili del fuoco solo oggi, giovedì 18 luglio, quando hanno sentito un cattivo odore provenire dall’appartamento. I pompieri sono entrati da una porta-finestra e hanno trovato l’uomo seduto sulla poltrona in avanzato stato di decomposizione.

Dai primi controlli dei sanitari del 118 la morte potrebbe risalire a una settimana fa e dovrebbe trattarsi di un decesso per cause naturali. Sul posto anche la polizia di stato e quella municipale che hanno chiuso le vie Bibiana e Vittoria per permettere le operazioni dei vigili del fuoco e il trasferimento della salma alle camere mortuarie, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

