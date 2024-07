Cade dalla moto mentre è sulla Via del Sale: 58enne grave all’ospedale di Cuneo

CUNEO – Un 58enne è stato ricoverato in gravi condizioni nel pomeriggio di oggi (venerdì 19) a seguito di un incidente in moto sulla Via del Sale, nell’alto cuneese. Il motociclista è caduto in un dirupo all’altezza di Briga Alta in una dinamica ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in ospedale al Santa Croce di Cuneo, e i vigili del fuoco.

