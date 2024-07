Furgone in contromano sulla A4 in direzione Torino: cinque mezzi coinvolti e un ferito grave

TORINO – Stanotte, sulla A4 in direzione Torino, cinque vetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto tra la barriera Ghisolfasud – Rho /Arluno, venendo verso Torino. A causarlo un furgone che viaggiava in contromano, che si è schiantato frontalmente contro un taxi e altre tre vetture. Uno dei conducenti è rimasto ferito gravemente.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuto i Vigili del Fuoco per rimuovere i mezzi. La circolazione è rimasta a lungo bloccata e, dopo l’incidente, il conducente del furgone è stato trovato nei campi circostanti, in stato di veglia. Rispondeva alle domande che gli venivano poste, ma non sembrava ricordarsi dell’evento. Al momento, non si hanno ulteriori informazioni.

