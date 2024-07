Rinchiude una 83enne in cantina, le ruba il bancomat e va a fare shopping in centro a Torino: arrestato un 37enne

TORINO – Due giorni fa, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni che ha derubato un’anziana signora 83enne e dopodiché è andato in centro a fare compere utilizzando il suo bancomat.

Per incastrare la sua vittima, il 37enne ha citofonato a casa della donna, situata in un condominio nella periferia di Torino, e si è finto un operaio incaricato di eseguire dei lavori. Le ha così chiesto di aprirgli per farsi prestare una scala. La signora, ignara dell’inganno, ha fatto entrare il delinquente nel proprio appartamento e, dopo avergli consegnato la scala, lo ha accompagnato nel seminterrato.

Qui, l’uomo ha imprigionato l’83enne nella stanza, uscendo velocemente dalla porta e chiudendosela alle spalle. È poi tornato nell’appartamento e ha rubato un portafoglio con il bancomat e il pin, 40 euro in contanti e un telefono cellulare. L’anziana è stata liberata solo qualche ora dopo, quando un condomino ha sentito le sue urla provenire dalle cantine.

Intanto, il ladro si è recato in centro per fare shopping, acquistando articoli in diversi negozi e prelevando contanti da vari sportelli. Fortunatamente, dopo una chiamata da parte della donna ai soccorsi, è stato possibile ricostruire il percorso del ladro, grazie alle immagini degli impianti di video sorveglianza dei negozi. L’uomo è stato così identificato in un paio di giorni.

Durante la perquisizione della sua abitazione, sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati per la presunta rapina. Il soggetto è stato arrestato con l’accusa di violazione di domicilio, rapina e indebito utili di strumenti di pagamento.

