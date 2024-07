Furto nelle automobili parcheggiate allo Juventus Stadium, un arresto

TORINO – Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato per rapina impropria aggravata in concorso e denunciato per possesso di arma impropria.

I fatti

Nel corso di un servizio di controllo del territorio nell’area compresa tra Corso Grosseto e Strada Altessano, gli agenti notano un soggetto che, dopo aver fatto accesso all’area di parcheggio nei pressi dello Juventus Stadium, con la propria autovettura si affianca a un altro veicolo lì parcheggiato, scrutando all’interno dello stesso per poi allontanarsi.

I poliziotti, insospettiti da tale comportamento, continuano a perlustrare l’area. La loro intuizione è corretta: pochi minuti dopo la medesima autovettura rientra nel parcheggio e dalla stessa scendono due soggetti. Uno dei due uomini si posiziona al centro tra le due auto nuovamente affiancate, verosimilmente con lo scopo di tenere sotto controllo l’area, l’altro con un gesto fulmineo infrange il finestrino posteriore destro con un martello prelevato dalla propria autovettura.

I poliziotti intervengono per fermare i due uomini che, accortisi della loro presenza, risalgono velocemente a bordo dell’auto e nel tentativo di fuggire speronano violentemente l’autovettura di servizio, danneggiandone la portiera anteriore.

Non potendo più utilizzare l’auto per fuggire, i due uomini si danno alla fuga a piedi prendendo due diverse direzioni. Uno dei due riesce a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro viene bloccato mentre cerca riparo in direzione dello stadio.

Nella vettura guidata dai due uomini viene rinvenuto il martello utilizzato poco prima, un mazzo di chiavi, un telefono cellulare e un porta documenti con la somma di denaro di 85€.

L’autovettura è stata sequestrata insieme al materiale rinvenuto e il giovane ventiquattrenne arrestato.

