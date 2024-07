Metro 2: raccolte 200 firme per il ripristino della fermata Corelli in Barriera di Milano

TORINO – Ne avevamo dato notizia già due mesi fa: i materiali per Linea 2 della metropolitana di Torino costano troppo. Per questo il commissario straordinario della Metro 2 aveva inviato al MIT la proposta di rimodulazione dell’intervento.

A farne le spese alcune fermate. Quindi, delle tredici fermate previste per il primo lotto, ne verranno realizzate solamente dieci. Una fermata sarà tagliata in Barriera di Milano, le altre due nella tratta finale: invece di arrivare al Politecnico, la metro si fermerà infatti a Porta Nuova.

Nel primo caso a essere penalizzato è un quartiere che ha bisogno di nuovi servizi e di infrastrutture, nel secondo caso migliaia di studenti.

I cittadini non ci stanno e raccolgono 200 firme

Come era prevedibile, i residenti di Barriera di Milano non hanno reagito positivamente alla notizia del taglio della stazione Corelli da parte del commissario straordinario. Dura anche la contestazione al sindaco di Torino Stefano Lo Russo per aver tagliato la fermata. Così, su iniziativa del consigliere comunale Domenico Garcea, in due giorni sono state raccolte almeno 200 firme.

Garcea ha dichiarato che:

La Linea 2 della Metropolitana non sarà solo linea ideale di congiunzione tra un territorio che ha vissuto per decenni nel degrado e nell’illegalità e che – da alcuni anni – confida nella realizzazione di questa Opera infrastrutturale per ridurre le distanze, non solo fisiche, con il resto della Città. Penso che l’obiettivo comune deve essere molto chiaro: la fermata Corelli della Linea 2 della Metropolitana Torinese dovrà essere ripristinata! La politica torinese deve restituire la priorità e dignità ad un quartiere che merita la massima attenzione e rispetto da parte delle istituzioni.

