Novara: ferisce anziana per rapinarla della collanina d’ora, arrestato

NOVARA – Un uomo di 35 anni residente in città, e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per rapina impropria e lesioni ai danni di una donna ultra ottantenne.

La polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di una misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Novara, nella giornata del 17 luglio.

La rapina

Era il 4 giugno quando l’anziana donna, uscendo da un supermercato del quartiere di Sant’Agabio, è stata avvicinata da un uomo che, approfittando della sua distrazione, le ha strappato la collana d’oro dal collo e, per guadagnarsi la fuga, l’ha spinta a terra causandole la frattura dell’anca destra.

L’immediata attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Novara ha permesso di raccogliere elementi utili all’identificazione dell’uomo che è stato rintracciato e tradotto presso la casa circondariale di Novara.

