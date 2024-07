Per domenica 21 luglio diramata allerta gialla per temporali

PIEMONTE – Dopo una nottata caratterizzata da forte instabilità con rovesci e temporali sulla nostra regione, oggi la nuova rimonta dell’alta pressione africana ha riportato condizioni di tempo soleggiato, anzi, sarà la giornata più calda dall’inizio dell’estate.

Ma le cose stanno per cambiare.

Allerta gialla per temporali

Arpa Piemonte, infatti, ha diramato una allerta gialla per temporali su pianure ed arco alpino. Previsti per domani temporali diffusi, al mattino localmente forti tra Verbano e Canavese e pianure adiacenti, poi in intensificazione con picchi molto forti e in estensione alle pianure centrali e al basso Piemonte; più sporadici su Astigiano, Alessandrino e settore appenninico; esaurimento in serata. Grandinate di medie dimensioni e forti raffiche di vento in corrispondenza dei temporali più intensi.

Anche le temperature subiranno un calo rispetto ai giorni scorsi.

