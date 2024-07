Giornalista aggredito a Torino, sindaco Lo Russo: “Un episodio che va condannato senza esitazione”

TORINO – Arriva unanime, da ogni parte politica e da tanti colleghi giornalisti, la piena solidarietà a Andrea Joly, il giornalista del quotidiano La Stampa che, ieri sera, è stato aggredito da alcuni militanti di Casa Pound davanti al locale Asso di Bastoni, in via Cellini.

Su quanto accaduto sta indagando la Digos.

Un episodio terribile e intollerabile, che va condannato senza esitazione, da ogni parte politica. Nella speranza che le responsabilità legate a questa vile aggressione siano al più presto accertate, va ribadito che la violenza non può e non deve avere diritto di cittadinanza nella nostra città.

Le parole del primo cittadino Stefano Lo Russo dopo l’episodio di violenza in città.

Tante le reazioni, tutte solidali, che arrivano dalla politica

“Solidarietà e vicinanza al giornalista de La Stampa Andrea Joly. Gravissima l’aggressione squadrista di Torino. Ora fare piena luce sull’accaduto”, scrive sui social la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando.

Pensiero a cui si accoda anche il Movimento 5 Stelle che in una nota dichiara:

Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà e vicinanza al giornalista Andrea Joly, vittima di una vile aggressione da parte di militanti dell’estrema destra di Casa Pound mentre ne stava documentando il raduno per “La Stampa”.

Non si deve minimizzare l’ennesimo subdolo attacco alla libertà di stampa e al diritto di informazione, principi fondamentali su cui si basa la nostra democrazia.

La violenza contro i giornalisti è un gesto inaccettabile che mina la libertà di espressione e il diritto dei cittadini a essere informati.

Colpire un giornalista significa colpire la verità e la trasparenza, valori imprescindibili per una società libera e democratica.

Chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto e di assicurare alla giustizia i responsabili di questo atto intimidatorio. È fondamentale che i giornalisti possano svolgere il loro lavoro in sicurezza e senza timore di ritorsioni o violenze.

Rinnoviamo il nostro sostegno an Andrea Joly e a tutti i giornalisti che, con coraggio e determinazione, continuano a difendere il diritto all’informazione. In un momento in cui i valori democratici sono sempre più messi in discussione, è essenziale riaffermare con forza il nostro impegno per la tutela dei diritti fondamentali e la protezione di chi lavora per garantire una società informata e consapevole.