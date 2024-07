Torino: un giornalista è stato aggredito davanti un locale da militanti di Casa Pound

TORINO – Violenza nella notte a Torino. Un giornalista de La Stampa, Andrea Joly, è stato aggredito davanti al locale Asso di Bastoni, in via Cellini.

Secondo quanto riportato proprio dal quotidiano, il giornalista stava passando per caso davanti al locale – notoriamente frequentato da militanti di circoli di estrema destra – in cui si stava tenendo una festa di Casa Pound, con tanto di fumogeni e fuochi d’artificio.

Alcuni di loro, vedendo Joly, si avvicinano e prima gli chiedono se fosse uno di loro, alla risposta negativa del giornalista hanno chiesto la consegna del suo cellulare e poi sono passati alle maniere forti: aggressione fisica, minacce e, una volta fatto cadere a terra, anche calci.

Il tutto è stato ripreso proprio da Joly in un video che ora si rivela prezioso per le indagini della Digos, che si occupa del caso, e che sta analizzando quei filmati per risalire all’identità degli aggressori. Andrea Joly si è poi dovuto recare in ospedale per le cure del caso.

Sull’accaduto si è espresso anche il sindaco di Torino, Lo Russo, che ha espresso solidarietà per il giornalista de La Stampa e condannato la violenza che ha definito “intollerabile”.

