Tre automobili coinvolte in un incidente sulla Torino-Milano: tre persone ferite

TORINO – Tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, ieri sera, sulla Torino-Milano, alle porte del capoluogo piemontese.

Il sinistro, verificatosi alla rotonda di ingresso e uscita all’incrocio tra corso Vercelli, corso Giulio Cesare e corso Romania, ha visto tre automobili scontrarsi. Una, a causa dell’impatto, si è anche ribaltata. Tre le persone che sono rimaste ferite; soccorse dai sanitari giunti sul posto, sono stati trasportati in seguito all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Non risultano in pericolo di vita.

Sul posto presente anche la polizia locale di Torino-Settimo per i rilievi del caso e ricostruire quanto accaduto, e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Disagi alla circolazione per la chiusura, da parte degli ausiliari della Satap, della tratta tra lo svincolo della tangenziale e l’uscita dall’autostrada.

