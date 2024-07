Accoltella il coinquilino e poi lo prende a bastonate: denunciato 40enne a Verbania

VERBANIA – I carabinieri di Verbania sono intervenuti su segnalazione al NUE 112 in un appartamento dove si stava svolgendo una lite tra coinquilini. Giunti sul posto sono entrati grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Una volta dentro, i militari hanno trovato un uomo di 50 anni con vistosa ferita da taglio al braccio. La vittima indicava come aggressore il coinquilino di 40 anni che secondo quanto riferito l’ha prima preso a calci e pugni, poi ferito con un coltello e infine preso a bastonate sulle gambe.

Il 50enne si è fatto medicare dai sanitari del 118, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre per il 40enne è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese