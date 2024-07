Identificato il gruppo di aggressori di Andrea Joly, giornalista di La Stampa: si tratta di quattro militanti di CasaPound Torino

TORINO – I presunti aggressori del giornalista de La Stampa Andrea Joly sono stati tutti identificati dopo le perquisizioni di questa mattina.

Oltre ai primi due militanti di CasaPound Torino riconosciuti dalla Digos poco dopo il pestaggio, sono state identificate altre due persone, un 46enne e un 35enne. Salgono così a quattro gli indagati e di questi gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato gli abiti che presumibilmente indossavano sabato sera durante l’aggressione.

Questa mattina è stato perquisito anche il pub Asso di Bastoni, in via Cellini, dove però gli investigatori non hanno trovato nulla di utile alle indagini.

