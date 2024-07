Questo weekend torna Mataria ‘d Langa, lo storico festival di Roddino

RODDINO – Torna questo fine settimana Mataria ‘d Langa, storico festival che si tiene a Roddino dal 1992 e che da sempre abbraccia la tradizione e la passione di una comunità impegnata, attraverso eventi e concerti, diventato ormai un cult dell’estate piemontese.

Grazie all’impegno della Pro Loco e della comunità tutta, questa estate si arricchisce di un nuovo imperdibile weekend. Nel cuore delle langhe, come un trait d’union tra musica, arte e cultura, ecco un doppio evento imperdibile: sabato 27 in serata un concerto che si preannuncia davvero epico e che vedrà salire sul palco la Gang, storica folk rock band marchigiana, da sempre militante e di casa a Roddino. Insieme ci saranno Paolo Bonfanti, bluesman genovese e fenomenale chitarrista a cui si unirà, per questa eccezionale volta, Omar Pedrini, storico ex Timoria, che ancora incanta con la sua chitarra e le sue poesie in musica.

Domenica mattina le consuete presentazioni di libri, che vedranno partecipare Davide Longo, Marino Severini ed Elisa Pira e con un dialogo tra l’umorista Nicoletta Lucheroni e il regista Francesco Tinarelli. Domenica sera, ad ingresso gratuito, un evento davvero eccezionale per il festival: sul palco, l’enfant prodige della musica indie rock italiana, Lucio Corsi, ormai affermato cantautore e musicista toscano.

Il programma in dettaglio

Sabato 27 luglio:

ore 21 : Paolo Bonfanti

: Paolo Bonfanti ore 21.30 : Omar Pedrini

: Omar Pedrini ore 22: Gang.

Domenica 28 luglio:

ore 10.45 : Alessandra Abbona dialoga con Marino Severini commentando il libro “Quel giorno Dio era malato”

: Alessandra Abbona dialoga con Marino Severini commentando il libro “Quel giorno Dio era malato” ore 11.30 : “La libera repubblica di Roddino, quando l’ironia è un medicinale”. Dialogo tra l’umorista Nicoletta Lucheroni ed il regista Francesco Tinarelli

: “La libera repubblica di Roddino, quando l’ironia è un medicinale”. Dialogo tra l’umorista Nicoletta Lucheroni ed il regista Francesco Tinarelli ore 15.30 : Sandro Minella incontra Elisa Pira parlando di “ Terre rosse. Storie e volti d’Africa ”

: Sandro Minella incontra Elisa Pira parlando di “ ” ore 16.30 : la giornalista Daniela Scavino e lo scrittore Davide Longo ci racconteranno di Bramard e Arcadipane, presentando l’ultimo libro “ Requiem di provincia ”

: la giornalista Daniela Scavino e lo scrittore Davide Longo ci racconteranno di Bramard e Arcadipane, presentando l’ultimo libro “ ” dalle ore 18: i concerti.

