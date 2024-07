Unisciti alla lotta: Sostieni la prevenzione dei tumori con il 5 per Mille

Ogni anno, la dichiarazione dei redditi offre ai contribuenti italiani un’opportunità unica per fare la differenza: destinare il 5 per mille delle proprie imposte a enti e associazioni no profit che si dedicano a cause di grande importanza sociale. Tra queste, la prevenzione dei tumori è una delle aree in cui il tuo contributo può avere un impatto significativo. Scegliere di destinare il 5 per mille alla Fondazione Specchio dei tempi significa unirsi alla prevenzione contro il cancro e sostenere progetti che migliorano la diagnosi precoce, la ricerca e il trattamento. Ecco perché ti invitiamo a sostenere la prevenzione tumori con il 5 per mille e fare la differenza nella vita di molte persone.

L’importanza della prevenzione

La prevenzione è la chiave per ridurre l’incidenza dei tumori e migliorare la qualità della vita delle persone. Attraverso la prevenzione, è possibile identificare i fattori di rischio, promuovere stili di vita sani e garantire l’accesso a screening regolari. La diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le possibilità di successo del trattamento e ridurre la mortalità. Tuttavia, per realizzare efficaci programmi di prevenzione, sono necessarie risorse significative.

Come il tuo 5 per Mille aiuta la prevenzione

Finanziamento di apparecchiature mediche all’avanguardia

Una delle principali destinazioni dei fondi raccolti attraverso il 5 per mille è l’acquisto di apparecchiature mediche avanzate. Specchio dei tempi ha donato un’apparecchiatura per le risonanze magnetiche all’Istituto per la Ricerca e Cura contro il Cancro di Candiolo. Questo strumento permette di effettuare oltre 1.000 accertamenti ogni anno, consentendo una diagnosi precoce e tempestiva dei tumori.

La disponibilità di tecnologie avanzate è cruciale per migliorare le capacità diagnostiche degli ospedali. Strumenti come le risonanze magnetiche possono rilevare tumori nelle fasi iniziali, quando il trattamento è più efficace. Questo non solo aumenta le probabilità di guarigione, ma riduce anche i costi a lungo termine del trattamento, alleggerendo il carico sul sistema sanitario.

Miglioramento delle strutture sanitarie

Le donazioni del 5 per mille permettono anche di migliorare le strutture sanitarie esistenti. La Fondazione Specchio dei tempi ha ristrutturato il day hospital dell’Ospedale Sant’Anna, dove vengono effettuati trattamenti chemioterapici. Questo reparto, utilizzato da circa 3.000 donne ogni anno, offre anche supporto psicologico alle pazienti.

Migliorare l’ambiente in cui i pazienti ricevono cure è fondamentale per il loro benessere. Un ambiente accogliente e ben attrezzato può ridurre lo stress e l’ansia associati ai trattamenti oncologici, migliorando così l’esperienza complessiva dei pazienti e favorendo risultati terapeutici migliori.

Progetti di prevenzione itinerante

Specchio dei tempi ha lanciato lo SPECCHIO BUS, un ambulatorio mobile dotato di due laboratori che offre visite senologiche grazie al finanziamento di Vittoria Assicurazioni. Portare la prevenzione direttamente sul territorio è essenziale per raggiungere persone che altrimenti non avrebbero accesso a questi servizi.

Lo SPECCHIO BUS è un esempio di come il 5 per mille possa essere utilizzato per promuovere la cultura della prevenzione, effettuando screening e visite mediche direttamente nelle comunità. Questo tipo di iniziativa è particolarmente utile nelle aree rurali o meno servite, dove l’accesso ai servizi sanitari può essere limitato.

Come destinare il tuo 5 per Mille a Specchio dei Tempi

Destinare il tuo 5 per mille alla Fondazione Specchio dei tempi è semplice e non comporta costi aggiuntivi per te. Basta indicare il codice fiscale della nostra fondazione nella tua dichiarazione dei redditi. Per Specchio dei tempi, il codice fiscale da utilizzare è 97507260012.

Perché la tua scelta conta

Ogni donazione, grande o piccola, contribuisce a realizzare progetti concreti e verificabili. La trasparenza e la responsabilità nella gestione dei fondi sono per noi prioritarie. Pubblichiamo regolarmente report dettagliati sulle nostre attività e sui risultati ottenuti, garantendo che ogni contributo abbia il massimo impatto.

