Violenza sessuale a Trofarello: la polizia indaga dopo che una 30enne è stata soccorsa in strada all’alba

TROFARELLO – Sabato sera, sulla collina tra Trofarello e Pecetto, avrebbe avuto luogo un episodio di violenza sessuale ai danni di una ragazza di trent’anni di origine bielorussa. Sull’accaduto sta indagando la polizia.

L’allarme è scattato quando all’alba di domenica un uomo ha chiamato il 112 dopo essersi imbattuto nella ragazza vittima dell’accaduto, che stava accovacciata su un marciapiede lungo corso Galileo Ferraris, vicino a Piazza d’Armi a Torino. La giovane era visibilmente sotto choc e, dopo l’arrivo dei soccorsi, è stata subito accompagnata all’ospedale Sant’Anna. Sul suo corpo non c’erano evidenti segni di violenza. Tuttavia, la ragazza ha raccontato agli agenti di essere stata violentata in una villa di Trofarello: dopo una serata passata a Torino, sarebbe salita sulla macchina di un uomo di circa quarant’anni per farsi dare un passaggio e questo, stando al racconto, l’avrebbe poi invitata ad entrare in casa sua, dove sarebbe avvenuto lo stupro.

Dopo il racconto della giovane, è scattata l’indagine. Per il momento, l’unica certezza che hanno gli investigatori è una chiamata che la 30enne ha fatto al 112 intorno all’una di notte, intercettata però dal presunto violentatore. Dopo la violenza, la donna avrebbe chiesto di essere riaccompagnata a Torino, dove è poi stata trovata all’alba.

