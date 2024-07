E’ tempo di Pokémon Day al Palavillage di Grugliasco: domenica 28 luglio

TORINO – Non solo palline, racchette e partite di padel: Piikachu, Charmender, Bulbasaur e Squirtle, insieme ai loro allenatori, arrivano al Palavillage!

Domenica 28 luglio, a partire dalle 10 e per tutta la giornata, Palavillage ospita il Pokémon Day, un evento gratuito e rivolto a bambini e adulti di tutte le età, con ricchi premi in palio.

La struttura di Grugliasco (To), diventata da un anno Lega PalaPokémon, in collaborazione con Infinity League, si prepara ad una giornata all’insegna di sfide, tornei, scambi di figurine e tanti giochi e attività rigorosamente a tema Pokémon.

Non solo, per i bambini dai 4 agli 11 anni è in programma nelle fasce orarie 10-12 e 15-18 un laboratorio a tema Pokémon in lingua inglese, per imparare le lingue divertendosi (prenotazione obbligatoria via mail a segreteria@babellabs.it o telefonare al 351-9911616).

Da quando un anno fa è diventato Lega PalaPokémon, Palavillage ha già ospitato diversi tornei, iniziative ed eventi del mondo Play Pokémon accogliendo i tanti giocatori e appassionati piemontesi e non.

Le Leghe offrono infatti ai giocatori l’opportunità di incontrarsi in un ambiente informale, stringere nuove amicizie, imparare a giocare, avvicinarsi o partecipare ad eventi competitivi, scambiare carte, mettere a punto i propri mazzi o team, partecipare a tornei e aggiudicarsi fantastici premi, il tutto in un ambiente familiare e accogliente.

Divertimento, correttezza, rispetto e senso di comunità sono i principi e lo spirito del gioco Pokémon che si ritrovano anche nei valori promossi quotidianamente da Palavillage che ancora una volta si conferma un luogo di aggregazione per tutti, adulti, bambini, famiglie e amici.

PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA

Percorsi di informazioni e formazione dalle 10 alle 18

• Gioco di carte Collezionabili Pokémon

• Video Gioco su Nintendo swicth

• Pokémon GO

• Percorsi ludici

Tornei

• 10.30-11.30 torneo TCG e torneo VCG

• 12-12.30 gara pigliamosche

• 14-15.30 torneo TCG e torneo VCG

• 16-16.30 gara pigliamosche

• 17-18.30 torneo TCG e torneo VCG

