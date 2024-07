Furto a Baveno: sottratto dal monumento alla Shoah il sasso di Auschwitz-Birkenau

BAVENO – Sono increduli i cittadini e il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, dopo aver scoperto il furto al monumento in ricordo alla Shoah, sul lungolago di Baveno, del sasso proveniente dal campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

La pietra, custodita in una teca, era posta proprio sopra il monumento che ricorda le 14 vittime della Shoah che abitavano a Baveno, uccise nel settembre del 1943. “Ciò che abbiamo udito e conosciuto non lo terremo nascosto ai figli”, recita la frase incisa sul monumento.

È il primo cittadino a denunciare quanto accaduto e aggiunge

Non sappiamo se è un atto vandalico voluto o la scemenza di qualche stupido.

Quello che è certo è che stiamo lavorando con le forze dell’ordine per trovare i colpevoli.

Deturpare per stupidità o, peggio ancora, per volontà un monumento che ricorda le vittime dell’Olocausto è un fatto odioso.

Noi continuiamo senza sosta il nostro percorso per ricordare.