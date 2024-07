Quattro sold out e numeri record per i concerti di OGR Sonic City e nel Giardino Storico della Palazzina di Caccia

TORINO – Sette serate di grande musica per la sesta edizione di Sonic Park Stupinigi con l’opening torinese OGR Sonic City. Due grandi artisti internazionali nella suggestiva Sala delle Fucine di OGR Torino e cinque fra i nomi più apprezzati del panorama italiano sul palco allestito nel Giardino Storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi: Sonic Park Stupinigi conferma con i numeri e soprattutto con la qualità della proposta il successo della sesta edizione che, con quattro sold out su sette appuntamenti, ha conquistato 37.500 spettatori.

La musica internazionale ha caratterizzato i due appuntamenti alle OGR Torino nell’ambito del progetto OGR Sonic City: i DOGSTAR con Keanu Reeves al basso hanno fatto registrare il primo “tutto esaurito” il 30 giugno e gli amanti del rock impegnato hanno apprezzato l’energia e la potenza della musica di TOM MORELLO il 10 luglio, tra canzoni originali e incursioni nel repertorio di Rage Against The Machine e Audioslave. Il programma di Stupinigi si è aperto all’insegna di un sold out da 9.500 spettatori il 12 luglio per il rap partenopeo di GEOLIER fra magliette del Napoli ed effetti speciali. Non meno partecipato il concerto di COEZ e FRAH QUINTALE (13 luglio) che hanno unito le loro rime in un live tutto da cantare e dedicato all’amore in tutte le sue forme. Il dj set di GIGI D’AGOSTINO – sold out a poche settimane dall’annuncio – ha regalato a un pubblico trasversale, bellissimo e in festa, una serata da ricordare (14 luglio) con la musica del dj torinese finalmente sul palco di casa fra effetti speciali, palloncini e fuochi d’artificio. Il programma si è concluso con due concerti dedicati alla grande canzone italiana: CRISTIANO DE ANDRÈ ha portato in scena il 17 luglio un concerto intensissimo dedicato alla musica di suo padre Faber a 25 anni dalla scomparsa e il gran finale della sesta edizione, il 18 luglio, è stata la festa – anche questa sold out in prevendita – per il pubblico degli inarrestabili POOH.

«Siamo estremamente soddisfatti del successo di questa edizione di Sonic Park Stupinigi. – dichiarano Alessio e Fabio Boasi di Fondazione Reverse – Vedere il Giardino Storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi animarsi con concerti memorabili e il progetto OGR Sonic City alle OGR raggiungere nuove vette di creatività e partecipazione è stato emozionante. I “tutto esaurito” che la rassegna ha registrato sono la conferma della giusta direzione del lavoro che stiamo facendo con il Comune di Nichelino, l’Ordine Mauriziano e OGR Torino. Ancora una volta il nostro approccio è sempre stato semplice ma efficace: combinare spazi suggestivi e storici con un’accoglienza calorosa e una programmazione artistica azzeccata e di alto livello. La bellezza dei luoghi, la qualità delle performance e l’attenzione dedicata ai dettagli organizzativi hanno creato un’esperienza che, ne siamo convinti, diventerà per tutti i partecipanti un ricordo indelebile. Questo successo è il risultato del lavoro di un team appassionato e dell’entusiasmo degli artisti e del pubblico. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa edizione così bella e non vediamo l’ora di continuare a crescere e migliorare nei prossimi anni.»

«Il successo straordinario di questa edizione di Sonic Park Stupinigi riempie di orgoglio la nostra comunità. Vedere il Giardino Storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi trasformarsi in un palcoscenico vibrante e accogliente per artisti così amati è una grande soddisfazione. Anche quest’estate Sonic Park non solo ha portato grande musica e spettacolo, ma ha anche valorizzato il nostro tesoro culturale più prezioso. La scelta di unire bellezza storica, eccellenza artistica e una perfetta organizzazione ha creato un’esperienza unica per tutti i partecipanti, contribuendo a mettere Nichelino sotto i riflettori. Voglio ringraziare Fabio e Alessio Boasi per la loro visione e dedizione, e tutto il team di Sonic Park Stupinigi per il loro impegno instancabile, così come la gratitudine di tutta la nostra comunità va al lavoro della Polizia Municipale, la Protezione Civile, la Croce Rossa, l’Associazione dei Carabinieri in Congedo e tutti i volontari che fanno si che il festival sia stato ancora una volta un grande successo. Questo evento ha dimostrato come la collaborazione tra istituzioni, organizzatori e comunità possa portare a risultati eccezionali. Non vediamo l’ora di accogliere nuove edizioni di Sonic Park Stupinigi, continuando a celebrare la musica, la cultura e la Palazzina di Caccia con il suo giardino.» aggiunge Giampietro Tolardo, Sindaco di Nichelino.

