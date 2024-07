Boom di abbonamenti al Teatro Stabile di Torino: +34% rispetto allo scorso anno

TORINO – Venerdì 26 luglio 2024, la biglietteria del Teatro Stabile di Torino chiuderà per la pausa estiva dopo una prima fase di vendita degli abbonamenti per la Stagione 2024/2025. I risultati finora sono molto promettenti, con un incremento del 34% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tra i titoli più richiesti per la nuova stagione spiccano la produzione di apertura, “Cose che so essere vere” di Andrew Bovell, con la regia del direttore artistico Valerio Binasco, e l’ospitata “Tre modi per non morire” con Toni Servillo, entrambi in programma al Teatro Carignano. Il successo di questa prima fase di vendita riflette l’entusiasmo del pubblico per l’intera programmazione, come confermato dagli oltre 6.000 abbonamenti già venduti.

Gli abbonamenti coprono l’intero ventaglio di formule offerte, comprese quelle per il festival Torinodanza. Questi numeri testimoniano la continuità del successo del Teatro Stabile, che ha concluso la stagione 2023/2024 con la replica finale di “Prato Inglese” il 14 luglio. La fiducia del pubblico è dimostrata anche dall’aumento degli abbonati, che ha superato le 19.000 unità, e dalla crescita dell’Associazione Amici del Teatro Stabile, ora composta da un centinaio di tesserati.

Durante il mese di agosto, gli acquisti di abbonamenti saranno disponibili esclusivamente online. La biglietteria del Teatro Carignano riaprirà martedì 3 settembre 2024.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese