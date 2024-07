Gruppo Pattern trasferisce il quartier generale a Collegno: nuovo stabilimento da 22.000 mq entro il 2025

COLLEGNO – Il Gruppo Pattern, leader nella progettazione e produzione di lusso, annuncia il trasferimento del suo quartier generale nella nuova sede di Collegno, a Nord di Torino, entro la fine del 2025. Il nuovo stabilimento, che sorgerà su un’area di circa 22.000 mq, sarà realizzato con il supporto finanziario di Intesa Sanpaolo e un finanziamento di 12 milioni di euro, beneficiando inoltre della garanzia Green emessa da Sace.

Di cosa si occupa Pattern

Con 13 stabilimenti distribuiti in 7 regioni italiane, Pattern si distingue nel settore del Fashion Luxury per la sua expertise che spazia dalla ricerca e ingegnerizzazione alla produzione, integrando tecnologie avanzate come machine learning, modellazione e stampa 3D. La nuova sede rifletterà il forte impegno del Gruppo per la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (criteri ESG).

Il progetto, concepito da un team di professionisti torinesi e affidato all’impresa Secap di Torino, includerà uffici, laboratori produttivi e logistici, magazzini e ampi parcheggi. Sarà dotato di impianti fotovoltaico e geotermico, e sarà circondato da aree verdi, con una fascia verde “tampone” verso la tangenziale.

Nel 2023, il Gruppo Pattern, quotato dal 2019 sul mercato Euronext Growth Milan, ha registrato ricavi dalle vendite di 145,6 milioni di euro e un utile di esercizio di 23,4 milioni di euro.

