Manifestazioni contro la Torino-Lione: la digos denuncia 55 persone

TORINO – 55 persone sono state denunciate in val di Susa per aver violato i fogli di via emessi dalla questura di Torino.

I provvedimenti sono arrivati alcuni giorni dopo le proteste di alcuni attivisti di fronte ai cantieri di Chiomonte e San Didero. Negli stessi giorni delle manifestazioni, il 12 e il 14 luglio, in val di Susa il movimento giovanile Ksa (che ha la base a Torino) aveva organizzato un campeggio di divulgazione contro la ferrovia Torino-Lione. Secondo quanto comunicato dalla Digos in quei giorni alcuni attivisti hanno lanciato sassi contro gli agenti e hanno cercato di tagliare la concertina che circonda i cantieri.

55 fra attivisti No Tav, militanti del centro sociale Askatasuna e antagonisti provenienti da altre località italiane in occasione delle ultime iniziative prese in valle di Susa dal movimento che si oppone alla realizzazione della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione.

