Aggressione da parte di militanti di Casapound ai danni di un giornalista a Torino: identificato un altro sospettato

TORINO – È stato individuato il quinto sospettato per l’aggressione al giornalista de La Stampa, Andrea Joly. Si tratta di un uomo di 33 anni, incensurato e membro attivo di CasaPound. Questa mattina all’alba, la Digos della Polizia di Stato di Torino ha eseguito una perquisizione nella sua abitazione a Chivasso, nel Torinese.

Gli investigatori, sotto la guida del pm Paolo Scafi, ritengono che il sospettato abbia partecipato all’aggressione di sabato sera ai danni del giornalista, avvenuta all’esterno del circolo Asso di Bastoni. Il 33enne è stato denunciato per lesioni personali. Con lui, il numero degli accusati per l’aggressione sale a cinque. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati gli abiti che, secondo la Digos, l’uomo indossava durante l’aggressione.

Recentemente, un video ripreso da una diversa angolazione ha mostrato altre persone coinvolte, oltre ai quattro già identificati e denunciati dalla Digos. Le indagini hanno quindi portato all’identificazione del quinto sospettato, ritenuto membro del gruppo di militanti di estrema destra.

Joly è stato aggredito mentre fotografava e filmava i festeggiamenti per il 16° anniversario del circolo CasaPound Torino, l’Asso di Bastoni, situato in via Cellini, nel quartiere di San Salvario. I cinque sono accusati di lesioni personali aggravate da futili motivi, dal numero di persone coinvolte e dall’aver agito con l’intento di commettere il reato di violenza privata.

