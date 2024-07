Guasto alla linea elettrica tra Torrazza Piemonte e Chivasso: treni sospesi

TORINO – Dalle 14:15 risulta sospesa la circolazione dei treni in direzione di Torino per un guasto alla linea elettrica tra Torrazza Piemonte e Chivasso.

Trenitalia fa sapere che è atteso l’intervento dei tecnici. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Aggiornamento – ore 16:00

La circolazione è ancora sospesa in direzione Torino per un guasto alla linea elettrica tra Torrazza Piemonte e Chivasso, in corso l’intervento dei tecnici.

Aggiornamento – ore 16:50

La circolazione è rallentata in direzione Torino e viene gestita tramite l’utilizzo di un unico binario per un guasto alla linea elettrica tra Torrazza Piemonte e Chivasso, ancora in corso l’intervento dei tecnici.

I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti.

I treni Regionali, precedentemente coinvolti nella sospensione della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 155 minuti e subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

