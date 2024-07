Il Todays Festival: non solo musica, ma cinema, circo e rap

TORINO – Il Todays Festival non sarà solo una kermesse di grandi concerti al Parco della Confluenza dal 23 agosto al 2 settembre. L’evento, organizzato da Reverse in collaborazione con la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura di Torino, animerà l’intera sesta circoscrizione con una serie di eventi collaterali che arricchiranno ulteriormente l’esperienza del pubblico.

Il cartellone degli eventi è stato presentato nella serata di giovedì 25 luglio presso il Le Roi Music Hall di via Stradella, storico locale torinese che ospiterà gli eventi preview del Todays. La varietà delle attività previste riflette la volontà di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e di offrire esperienze culturali diversificate.

Collaborazione con Jazz Refound

Una delle collaborazioni più attese è quella con Jazz Refound, il festival di Cella Monte nel Monferrato, che quest’anno si terrà dal 28 agosto al 2 settembre. Grazie a questa partnership, le sonorità black, made in UK, raggiungeranno il palco torinese del Todays, arricchendo il programma musicale con un tocco internazionale e di qualità.

Le proiezioni di Seeyousound

La collaborazione con Seeyousound porterà il cinema teatro Monte Rosa di via Brandizzo, in Barriera, ad ospitare proiezioni tematiche che si abbineranno agli artisti che si esibiranno sul main stage quella sera. Questa sinergia tra musica e cinema promette di offrire al pubblico un’esperienza immersiva e unica nel suo genere.

Innovazione con Sounzone

Il festival abbraccerà anche l’innovazione grazie alla startup Sounzone, una libreria musicale che utilizza l’Intelligenza Artificiale per trovare la colonna sonora perfetta per contenuti audiovisivi. Durante il Todays, sarà organizzato un laboratorio e una gara che permetterà di individuare la colonna sonora ufficiale del festival, coinvolgendo creativi e appassionati di musica.

Circo e spettacoli con Flic

Il Todays non dimentica l’arte circense, con spettacoli mattutini a cura della scuola Flic, che porteranno magia e acrobazie per grandi e piccini.

Battle di freestyle e collaborazione con Mocambo

Inoltre, la Dojo crew organizzerà delle battle di freestyle rap in Barriera, offrendo un palcoscenico per talenti emergenti e appassionati di rap. Infine, la collaborazione con l’associazione Mocambo contribuirà a creare un’atmosfera dinamica e coinvolgente, completando un programma davvero ricco e variegato.

Il Todays Festival si conferma così non solo un appuntamento musicale imperdibile, ma un vero e proprio evento culturale a 360 gradi, capace di coinvolgere e sorprendere il pubblico con proposte innovative e variegate.

