Lavori Iren in corso Orbassano: le modifiche alle linee del trasporto pubblico

TORINO – Il Gruppo Torinese Trasporti fa sapere che a seguito dell’avanzamento dei lavori di scavo da parte di Iren per la posa della tubazione del teleriscaldamento, con l’avvio della 3ª e ultima fase che comporterà la chiusura al transito, in entrambe le direzioni, di via Tripoli tra via Mombarcaro e via Mombasiglio, dalle ore 9.00 di lunedì 29 luglio 2024:

le linee 5, 5 festiva, 12 , 12 festiva, S5 VIOLA, S5B VIOLA e le linee extraurbane 1085 e 3329 riprenderanno a percorrere regolarmente corso Orbassano in entrambe le direzioni.

Fino al termine dei lavori saranno modificate le deviazioni già in atto delle linee 5, 5 festiva, 12 , 12 festiva, S5 VIOLA, S5B VIOLA e delle linee extraurbane 1085 e 3329:

Direzioni corso Sebastopoli – via Moncalieri (Grugliasco) – via Biscaretti: da piazza Marmolada angolo corso Racconigi deviate in corso Rosselli, largo Orbassano, corso Orbassano, piazza Santa Rita, percorsi normali.

Direzioni strada Cascinette – corso Farini – piazza Statuto: da corso Orbassano angolo piazza Santa Rita deviate in corso Orbassano, largo Orbassano, corso Rosselli, piazza Marmolada, corso Racconigi, percorsi normali.

