Piscine a Torino: sedi e orari degli impianti aperti

TORINO – Con l’anticiclone che promette di portare temperature in deciso aumento sul Piemonte, potrebbe essere una buona idea quella di trovare sollievo dalla calura estiva facendo qualche tuffo in piscina.

Nel capoluogo piemontese sono varie le piscine dove è possibile praticare il nuoto libero. Inoltre, con il progetto Torino Sport Card, ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni residenti a Torino possono entrare gratuitamente nelle piscine comunali. Nel periodo estivo gli ingressi gratuiti sono limitati a 5.

L’elenco degli impianti aperti

A Torino ha finalmente riaperto la piscina esterna del Parco della Colletta, grazie ai lavori realizzati coi fondi del Pnrr.

L’apertura per la stagione estiva è prevista fino a domenica 27 agosto 2023. Per raggiungere la piscina con i mezzi pubblici:

19 fermata via Carcano, 77 fermata corso Brianza, 15 fermata corso Belgio/corso Brianza, 68 fermata corso Belgio/corso Brianza.

La piscina è aperta dal lunedì alla domenica. Dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 18:00; per il sabato e i giorni festivi, l’orario di apertura è invece dalle 11:00 alle 18:00.

Piscina Gaidano

La piscina Gaidano è coperta ed è gestita direttamente dal Comune di Torino.

Orari Luglio 2024

Nuoto libero: dal martedì al venerdì dalle 12.30 alle 19.00; sabato dalle 9.30 alle 18.30; domenica e lunedì: chiuso

Orari Agosto 2024

Nuoto libero: dal martedì al sabato 9.30 alle 18.30; domenica e lunedì: chiuso

Verificare sempre prima l’apertura telefonando in piscina.

Piscina Galileo Ferraris

La piscina è comunale ed è gestita da Torino 81 Società Cooperativa.

Orari apertura al nuoto libero: dal lunedì al venerdì 14.30-16; sabato, domenica e festivi 8.30-10

La piscina chiude nei giorni di festività nazionale.

Piscina Lido

Piscina Lido, coperta, è aperta ed è gestita direttamente dal Comune di Torino.

Nel periodo da sabato 20 luglio a domenica 01 settembre 2024 è aperta il lunedì dalle ore 13,00 alle ore 19,00; dal martedì alla domenica dalle ore 09,00 alle ore 19,00

Periodo da lunedì 02 settembre a sabato 28 settembre 2024: dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 19,00; sabato e domenica dalle ore 09,00 alle ore 19,00

Piscina Pellerina

La piscina è aperta, da giugno a settembre, 7 giorni su 7 con orario: 10.30 – 19.30 dal lunedì al venerdì; 10.00 – 19.00 sabato, domenica e festivi.

Oltre alla piscina, nel nuovo impianto vi sono anche un’ampia zona ludica, una zona relax con idromassaggio e giochi d’acqua, 3 scivoli per adulti, 3 scivoli per bambini e un’ampia vasca di acquaticità per i più piccoli, tutti circondati da ampi spazi verdi.

L’impianto è gestito dalla Società Sportiva Dilettantistica Pellerina.

Piscina Sisport

La piscina non è comunale.

Dall’8 giugno al 1 settembre 2024 è aperta la piscina estiva nella sede di via Olivero 32, con vasca scoperta da 50 m e area solarium; tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 ‐ balneazione dalle 10.30 alle 18.45

Piscina Torrazza

La piscina è coperta ed è comunale gestita dalla UISP. L’apertura estiva è dal 23 giugno al 3 agosto 2024.

Per raggiungere la piscina con i mezzi pubblici: Metro fermata Bengasi, 40 e 36 fermata via Vigliani, 2 fermata corso Traiano.

Orari:

Lunedì:7:40-16:50 , 19:20-21:00

Martedì:7:40-16:50 , 18:30-21:00

Mercoledì:7:40-16:50 , 19:20-21:00

Giovedì:7:40-16:50 , 19:20-21:00

Venerdì:7:40-16:50 , 18:30-21:00

Sabato:7:40-18:30

Domenica:9:00-12:00

Piscina Vigone

La piscina è comunale gestita da ESL Nuoto Torino e sarà aperta per tutta l’estate.

CHIUSURA PREVISTA SOLO DAL 12 AL 18 AGOSTO 2024

Orari:

Lunedì:8:00-17:00 , 18:30-21:30

Martedì:8:00-17:00 , 18:30-21:30

Mercoledì:8:00-21:00

Giovedì:8:00-17:00 , 18:30-21:30

Venerdì:8:00-17:00 , 19:15-21:15

Sabato:8:00-18:00

Domenica: Chiuso

Qui per maggiori informazioni.

