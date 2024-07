Valter Gerbi alla sua quinta Olimpiade protagonista anche nei giochi di Parigi 2024

Tutti ricordano Valter Gerbi, per anni il volto delle notizie televisive su viabilità e traffico a Torino e non solo. Dopo aver raggiunto la meritata pensione Gerbi ha continuato molte delle sue passioni che aveva portato avanti nel tempo : il giudice di nuoto, lo speaker per eventi sportivi e anche la partecipazione alle Olimpiadi.

E così Valter Gerbi, è arrivato alla sua quinta Olimpiade con Parigi 2024. L’avventura olimpica di Gerbi è iniziata nel 1996 ad Atlanta, come agente di polizia del tennis, poi nel 2000 a Sydney, come volontario per il nuoto, nel 2004 ad Atene come ufficiale gara, ovviamente “in casa” a Torino 2006 nel ruolo di docente e volontario e tedoforo e da poche ore a Nizza come volontario allo Stadio Allianz Riviera per gli incontri di calcio. E non sembra voler smettere …

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese