Controllo movida: 104 persone controllate, 5 esercizi sanzionati per quasi 7.500 euro

TORINO -Nella scorsa notte hanno avuto luogo, come di consueto, i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre che della Polizia Municipale, nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della “movida”.

L’attività, iniziata alle ore 19 del sabato sera, si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso di persone: via Berthollet, zona Torino Porta nuova, via Galliari, Piazza Vittorio Veneto, Murazzi del Po e Santa Giulia.

Complessivamente l’attività ha portato:

all’identificazione di 104 persone;

persone; al controllo di 10 esercizi pubblici;

esercizi pubblici; all’emissione di 5 sanzioni amministrative pari a 7.480 euro;

sanzioni amministrative pari a euro; alla denuncia in stato di libertà di 1 persona per inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale;

Tre minimarket, di cui due in via Berthollet e uno in via Galliari, sono stati sanzionati rispettivamente per 160 euro l’uno per aver venduto bevande alcoliche dopo le 21:00.

Un altro minimarket, sito in via Rossini, è stato sanzionato per oltre 6600 euro per aver venduto bevande alcoliche dopo le ore 24:00.

Infine, un bar in via Matteo Pescatore, ha ricevuto una sanzione di oltre 300 euro per aver venduto alcolici a minori di 18 anni.

I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno con cadenza regolare.

