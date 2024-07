Meteo Piemonte: tempo in prevalenza stabile, possibili rovesci in tarda serata anche in pianura

PIEMONTE – Tempo in prevalenza stabile atteso per il pomeriggio odierno e l’inizio della prossima settimana, con rovesci e locali temporali limitati ai settori alpini, in particolare oggi pomeriggio nelle vallate sudoccidentali, con possibili fenomeni di instabilità a carattere sparso in tarda serata odierna e nelle prime ore di domani su zone di pianura e collina settentrionali per flussi umidi orientali nei bassi strati in ingresso sulla Pianura Padana. Le temperature massime si porteranno mediamente sui 32-33 °C in pianura, con punte locali di 36-37 °C. Nelle ore centrali di mercoledì una debole ondulazione del campo di pressione in quota potrebbe determinare nel corso del pomeriggio rovesci e locali temporali nelle vallate alpine in progressiva estensione alle zone di pianura e collina.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese